В Рыбинске восстановили мемориальную доску герою-земляку Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске восстановили мемориальную доску, посвященную уроженцу Рыбинска, участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Владимиру Черкасову.

В администрации города рассказали, что Владимир Черкасов в 1943 году был призван на фронт. Служил пулеметчиком, принимал участие в Курской битве, освобождении Белоруссии. При форсировании Днепра пулеметный расчет под командованием Черкасова высадился на берегу противника и двое суток охранял захваченный плацдарм, давая возможность подразделениям полка переправиться через реку. В разгаре наступления Владимир Черкасов погиб и был похоронен под городом Лоев. 30 октября 1943 года ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

— Доску с именем Героя Советского Союза Владимира Ивановича Черкасова спилили недобросовестные граждане и сдали в металлолом. У приемщиков металла гражданской ответственности оказалось на порядок больше. Они отнесли табличку на завод, где ее восстановили. Благодарю сотрудников пункта приема и «ОДК-Сатурн» за важное для города дело. Мы должны помнить своих героев и чтить их память. Еще раз убедился, что ответственных людей, любящих свой город и его историю, все-таки больше, — сказал глава города Рыбинска Дмитрий Рудаков.