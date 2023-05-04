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НовостиПроисшествия4 мая 2023 13:11

В Рыбинске возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве детского сада

Ущерб – более 28 миллионов рублей
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве детского сада

В Рыбинске возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве детского сада

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Рыбинске из-за некачественно построенного детского сада возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

В 2021 году детский сад №20 был введен в эксплуатацию. Строительством занималась компания «Викстрой», администрация города заключила с ней контракт. После окончания всех работ, заказчик принял здание, которое было построено с отклонениями от проекта. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

- Указанное бездействие повлекло невыполнение и ненадлежащее выполнение подрядчиком строительных работ, работ по благоустройству и оснащению детского дошкольного учреждения, оплаченных из средств муниципального бюджета на сумму более 28 миллионов рублей, - отметили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления.