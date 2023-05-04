В Ярославле закроют проезд по центральным улицам в день проведения «Зеленого марафона»

В Ярославле закроют проезд по центральным улицам. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 20 мая, в день проведения спортивно-социального «Зеленого марафона», закроют проезд по центральным улицам. Ограничения будут действовать с 6 утра до 15:00 на улицах Советской, Революционной, Почтовой, Кирова, Нахимсона, Советской площади и площади Челюскинцев, Советском и Народном переулках, Мякушинском спуске, верхнем и нижнем ярусах Которосльной и Волжской набережных.

На этих же с 18:00 19 мая до окончания марафона вводится ограничение остановки и стоянки машин.

- 19 мая с 14:00 часов на Советской площади будет производиться монтаж сцены, тентовых конструкций и другой инженерной техники. Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения, - обратились к ярославцам в мэрии города.