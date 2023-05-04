В Ярославле закрыли проезд по улице Маланова из-за аварии на водопроводе

В Ярославле перекрыт проезд по участку улицы Маланова. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле перекрыт проезд по улице Маланова – на участке от дома №18 по улице Маланова до улицы 3-я Новодуховская.

- При производстве земляных работ произошло повреждение водопровода холодного водоснабжения, что привело к подмытию проезжей части. До устранения повреждений инженерных сетей и восстановления покрытия вводится временное ограничение движения, - сообщили в мэрии Ярославля.

Движение по улице планируют открыть 7 мая.