В Ярославле закрыли проезд по улице Маланова из-за аварии на водопроводе

В Ярославле перекрыт проезд по участку улицы Маланова.
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле перекрыт проезд по улице Маланова – на участке от дома №18 по улице Маланова до улицы 3-я Новодуховская.
- При производстве земляных работ произошло повреждение водопровода холодного водоснабжения, что привело к подмытию проезжей части. До устранения повреждений инженерных сетей и восстановления покрытия вводится временное ограничение движения, - сообщили в мэрии Ярославля.
Движение по улице планируют открыть 7 мая.