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НовостиОбщество4 мая 2023 9:01

В Ярославле закрыли проезд по улице Маланова из-за аварии на водопроводе

Ремонт планируют завершить к 7 мая
Полина Вачнадзе
В Ярославле перекрыт проезд по участку улицы Маланова.

В Ярославле перекрыт проезд по участку улицы Маланова.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле перекрыт проезд по улице Маланова – на участке от дома №18 по улице Маланова до улицы 3-я Новодуховская.

- При производстве земляных работ произошло повреждение водопровода холодного водоснабжения, что привело к подмытию проезжей части. До устранения повреждений инженерных сетей и восстановления покрытия вводится временное ограничение движения, - сообщили в мэрии Ярославля.

Движение по улице планируют открыть 7 мая.