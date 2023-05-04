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НовостиОбщество4 мая 2023 8:36

Ярославцам рассказали, как будут работать новые автобусы в праздники

Автобусы будут ходить по расписанию выходного дня
Полина Вачнадзе
В правительстве Ярославской области опубликовали график работы новых автобусов.

В правительстве Ярославской области опубликовали график работы новых автобусов.

Фото: Правительство Ярославской области

В правительстве Ярославской области опубликовали график работы новых автобусов в праздничные выходные – с 6 по 9 мая.

Общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня, которое отличается от будничного временем отправления машин и интервалами движения.

- Межмуниципальные маршруты 6, 7 и 8 мая будут работать по субботнему графику, а 9 мая – по воскресному, муниципальные – все дни по воскресному, - уточнили в правительстве региона.

Расписание автобусов можно узнать на сайте «Яргортранса» и в мобильном приложении «Ярославская область. Транспорт». Задать вопросы можно и специалистам кол-центра по номеру 122 (добавочный 3).