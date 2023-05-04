В Ярославле отменили концерт Loqiemean

Концерты Романа Худякова отменили во всех городах России, в том числе, и в Ярославле. ФОТО: Роман Локимин ВКонтакте

Концерты Романа Худякова, более известного как Loqiemean, отменили во всех городах России, в том числе, и в Ярославле. Здесь артист должен был выступить в конце мая.

- Я был готов к тому, что концерты могут запретить, так как с полной ответственностью подхожу к своему творчеству. Надеюсь смогу вернуться на сцену через какой-то период времени. … Я всегда хотел жить в России и развивать в ней то, что умею и могу. При этом я всегда был за развитие страны, против наркотиков, педофилии, травли детей, подростков, в том числе в сети, и за чистоту в своих городах. Тут моя семья и мои друзья. Как ни крути – факты не дают назвать меня предателем. Об этом всегда знали все мои слушатели, теперь об этом узнают и те, кому зазря навешали лапши на уши и пришли познакомиться со мной, - написал Роман Худяков в своем Telegram-канале.

С требованием отменить концерты исполнителя выступила депутат муниципалитета Ярославля Любовь Сурова. По словам политика, Роман Худяков «известен своими антироссийскими высказываниями в связи с СВО».

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Об отмене сообщили представители концертного агентства (подробнее)