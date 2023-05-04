В Ярославле задержали пьяного водителя, по вине которого в ДТП погиб человек

В Ярославле задержали водителя, который пьяным сел за руль. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Сотрудники полиции задержали 46-летнего водителя «Митсубиши» - мужчина в нетрезвом состоянии сел за руль и спровоцировал аварию из трех автомобилей. ДТП произошло ночью 2 мая на дороге Ярославль-Рыбинск.

- «Митсубиши» выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с машинами «Рено Логан» и «Форд Фокус». Водитель «Рено», 35-летний мужчина, погиб на месте, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Пассажиры «Рено», женщины 40 и 25 лет, госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.