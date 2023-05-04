Главным врачом госпиталя ветеранов войн в Ярославле назначена Елена Коротова

Главным врачом госпиталя ветеранов войн в Ярославле стала Елена Коротова. Фото: Правительство Ярославской области

Главным врачом госпиталя ветеранов войн в Ярославле стала Елена Коротова, сообщили в департаменте здравоохранения и фармации региона. Ранее госпиталь возглавлял Михаил Осипов, но в феврале он был назначен на аналогичную должность в Ярославскую областную больницу.

Елена Кротова окончила Ярославский медицинский институт, работала в медико-санитарной части моторного завода. Руководила физиотерапевтической поликлиникой, была заместителем главного врача по восстановительному лечению больницы им.Семашко, главным врачом больницы №5. До назначения на должность главврача госпиталя ветеранов занимала пост заместителя главного врача Центральной городской больницы.

Елена Кротова имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения» и является главным реабилитологом Ярославской области.