В Ярославль приехали 99 беженцев из ДНР

В Ярославль приехали 99 вынужденных переселенцев из ДНР. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославль приехали 99 вынужденных переселенцев из ДНР, в том числе, двое несовершеннолетних. Всех беженцев разместили в санатории «Сосновый бор» Гаврилов-Ямского района.

– Это уже пятая организованная группа беженцев, которую принимает Ярославская область, – сказала заместитель начальника управления по социальной и демографической политике правительства региона Татьяна Корбут. – До этой группы к нам приехали 722 человека, вынужденно покинувших территории Украины, ДНР и ЛНР. На данный момент в области развернуто девять пунктов временного размещения, в которых находятся 344 человека.

В санатории всех беженцев осмотрят врачи. Сегодня с ними начнут работать социальные службы – сотрудники соцзащиты, Пенсионного фонда, миграционной службы и службы занятости.