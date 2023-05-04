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НовостиОбщество4 мая 2023 7:24

В Ярославль приехали 99 беженцев из ДНР

Среди них – двое детей
Полина Вачнадзе
В Ярославль приехали 99 вынужденных переселенцев из ДНР.

В Ярославль приехали 99 вынужденных переселенцев из ДНР.

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославль приехали 99 вынужденных переселенцев из ДНР, в том числе, двое несовершеннолетних. Всех беженцев разместили в санатории «Сосновый бор» Гаврилов-Ямского района.

– Это уже пятая организованная группа беженцев, которую принимает Ярославская область, – сказала заместитель начальника управления по социальной и демографической политике правительства региона Татьяна Корбут. – До этой группы к нам приехали 722 человека, вынужденно покинувших территории Украины, ДНР и ЛНР. На данный момент в области развернуто девять пунктов временного размещения, в которых находятся 344 человека.

В санатории всех беженцев осмотрят врачи. Сегодня с ними начнут работать социальные службы – сотрудники соцзащиты, Пенсионного фонда, миграционной службы и службы занятости.