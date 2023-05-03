Волонтерские организации и неравнодушные люди продолжают оказывать помощь Донбассу

Встреча с молодыми волонтерами. Фото из соцсетей Всеволода Прудникова

Так, весной лучшие волонтеры общественной организации «Молодая Республика» из Донецкой народной республики посетили Московскую область с ответным визитом.

Этой зимой делегация волонтеров «Молодой гвардии» под руководством помощника, общественно-политического деятеля Всеволода Прудникова организовала новогодние елки для школьников, а также детей из интернатов, детских домов и мест временного размещения. Как сообщил помощник депутата, зимой волонтеры отправились на территорию ДНР в рамках партпроекта «Единой России» «Книги Донбассу» и передали образовательным учреждениям 7 тонн учебной и художественной литературы. Провели встречу с местным активом волонтерских молодежных организаций. После радушного приема пригласили ребят для ответного визита на территорию столицы Подмосковья в городской округ Красногорск.

По приезде в Красногорск согласовали с администрацией городского округа и лично с главой Дмитрием Волковым их ответный визит. Всеволод Прудников также обратился в региональный совет «Единой России» для помощи в организации безвозмездных экскурсионных и досуговых программ, в чем ему было оказано полное содействие. Принимающей стороной была составлена культурно-ознакомительная программа, в которую вошло посещение музея техники Вадима Задорожного – крупнейшего в Европе частного музея исторической техники.

В апреле волонтеры посетили Музей-заповедник Архангельское, Государственную Думу ФС РФ. В ходе визита участники осмотрели экспозицию музея Государственной Думы, секции фракций, зал заседания, а также приняли участие в панельной дискуссии с депутатом Государственной Думы ФС РФ, лидером Подмосковных Молодогвардейцев – Александром Толмачевым.

По итогам поездки ребята остались под огромным впечатлением от радушного приема и гостеприимства Московской области городского округа Красногорск. Александр Толмачев совместно с Всеволодом Прудниковым договорились с ребятами о налаживании межрегионального сотрудничества и взаимодействия между молодежными волонтерскими организациями. В частности, уже были выстроены контакты с местными отделениями городов Харцизск, Макеевка, Горловка, Кировское.

– Подмосковные волонтеры регулярно посещают территорию СВО, трудятся в гуманитарных штабах, доставляют помощь, помогают в госпиталях. За это время уже накоплен большой опыт, которым необходимо делиться. Уверен, благодаря слаженной работе и развитию сотрудничества между волонтерскими организациями, мы сможем сделать еще больше. Хочу поблагодарить всех за самоотверженность и неравнодушие. Мы будем продолжать поддерживать мирных жителей и наших бойцов, которые защищают сейчас интересы нашего государства, – отметил Всеволод Прудников.

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