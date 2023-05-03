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НовостиОбщество3 мая 2023 14:55

В Ярославле с 4 по 9 мая будет работать военно-полевой кинотеатр

Показывать фильм будут на узкопленочном кинопроекторе
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле с 4 по 9 мая будет работать военно-полевой кинотеатр

В Ярославле с 4 по 9 мая будет работать военно-полевой кинотеатр

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле с 4 по 9 мая на площадке «Миллениума» будет работать военно-полевой кинотеатр. Местные жители смогут посмотреть фильмы документальной эпопеи «Великая Отечественная».

Показы будут проходить в настоящей военной палатке на узкопленочном кинопроекторе.

В правительстве региона подчеркнули, что вход на мероприятие бесплатный, но предварительно нужно записаться по телефонам: (4852) 22-44-59, 22-44-44.