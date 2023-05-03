Уголовное дело по ДТП, в котором погибли муж и жена, направили в Даниловский суд

Авария в Даниловском районе унесла жизни двух человек. Фото: УМВД по Ярославской области

66-летнего жителя Ярославской области будут судить за ДТП, в котором два человека погибли и третий, ребенок, получил тяжелые травмы.

Авария произошла в Даниловском районе 10 июля 2022 года. Столкнулись сразу пять автомобилей. На месте погибли водитель и пассажир «Тойоты» - муж и жена 39 лет. В автомобиле находились двое их детей, 8-летний мальчик и 4-летняя девочка. Старшего ребенка госпитализировали с многочисленными тяжелыми травмами.

Водителю «Судзуки», который врезался в «Тойоту», предъявлено обвинение по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, причинение тяжкого вреда здоровью человека».

- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Даниловский районный суд, - уточнили в прокуратуре Ярославской области.

Дело расследовалось следственным управлением регионального УМВД России.