Количество розничных кредитов увеличилось на треть

Клиенты оформили порядка 613 тысяч кредитов на сумму 680 млрд рублей. В апреле было выдано 213 млрд, что в 3,57 раза выше прошлогоднего результата.

Наибольший спрос пришелся на кредиты наличными, выдачи которых за четыре месяца выросли на 86% по сравнению с прошлым годом. Оформлено более полумиллиона займов на 326 млрд рублей.

Для улучшения жилищных условий оформлено свыше 63 тысяч кредитов более чем на 320 млрд рублей, что выше по объему по сравнению с четырьмя месяцами прошлого года. Почти каждая вторая сделка по ипотеке в банке пришлась на программы господдержки, самой востребованной из которых остается «семейная». Доля кредитов на ИЖС и вторичное жилье увеличилась, что позволит рынку жилищного кредитования продолжить рост в этом году.

По итогам января-апреля автокредитование показало рекордный результат. Объем выдач в январе-апреле в ВТБ вырос в два раза по сравнению с январем-апрелем 2022 года и составил 34 млрд рублей. При этом количество кредитов на авто выросло в 2,5 раза, до 28 тысяч. Основными драйверами с начала 2023 стали спрос на машины с пробегом и продолжающееся увеличение поставок автомобилей китайских марок, а также расширение линейки российских автомобилей и рост выдач автокредитов наличными. Запущенная программа господдержки будет способствовать устойчивому росту рынка и к концу года выдачи автокредитов в России достигнут порядка 1,13 трлн рублей.

– Первые четыре месяца прошлого года стали для всего розничного рынка «аномальными» и неоднородными: взлет спроса на кредиты сменялся его резким охлаждением, когда население перешло к сберегательной стратегии. В этом году ситуация на рынке гораздо более стабильная, нежели весной 2022 года, что позволяет рынку кредитования устойчиво расти. По итогам первого квартала продажи розничных кредитов в России уже на 8% превысили рекордный 2021 год, что свидетельствует о восстановлении потребительской активности населения. В этом году при устойчивой макроэкономической ситуации мы ожидаем роста портфеля кредитов физлиц на 17%, до 33,5 трлн рублей. Традиционно основными драйверами станут программы господдержки, ипотека и кредиты наличными, – заявил член правления банка ВТБ (ПАО) Святослав Островский.