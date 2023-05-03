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НовостиОбщество3 мая 2023 13:10

В больницу Рыбинска привезли цифровые флюорограф и маммограф

Стоимость первого аппарата – 12 миллионов рублей
Анастасия ГОЛУБЕВА
В больницу Рыбинска привезли цифровые флюорограф и маммограф

В больницу Рыбинска привезли цифровые флюорограф и маммограф

Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинскую городскую больницу №2 поступили цифровые флюорограф и маммограф. Стоимость первого аппарата – 12 миллионов рублей. Он уже работает в обновленном кабинете. Установка маммологического аппарата завершиться к концу мая.

Помимо этого, отремонтирован третий этаж поликлиники.

– В отделении на улице Горького привели в порядок холлы, коридор и кабинеты терапевтов, – рассказал главный врач больницы Михаил Цветков. – Помещения требовали ремонта. Теперь они стали более комфортными для пациентов и сотрудников поликлиники. Это уже третий этап капитального обновления здания. Финальный будет выполнен в следующем году. Общая стоимость работ – порядка 22 миллионов рублей.