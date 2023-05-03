В Переславле вынесли приговор сварщику, по вине которого погиб бригадир

В Переславле вынесен приговор газоэлектросварщику компании «Северный водоканал». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Переславле вынесен приговор газоэлектросварщику компании «Северный водоканал». Он признан виновным в нарушении правил безопасности при проведении работ, которые по неосторожности привели к смерти человека.

Несчастный случай произошел в ноябре 2021 года во время ремонта водопровода на перекрестке улиц Менделеева и Урицкого. При подготовке к сварке подсудимый увидел, что на редукторе газового оборудования нет предохранительного клапана. Чтобы не тянуть время, сварщик предложил начальнику участка установить вместо клапана болт. Тот согласился.

- Из-за избыточного давления со штуцера газового редуктора сорвался армированный резиновый шланг с металлическим хомутом на конце и ударил свободным концом начальника участка в область лица. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму с многочисленными переломами лицевых костей. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался на следующий день, - сообщили в пресс-службе Ярославского облсуда.

Подсудимый свою вину не отрицал. Ему назначили наказание в виде принудительных работ на 2 года и 3 месяца с удержанием 15% от зарплаты в доход государства. С «Северного водоканала» взыскали 1,3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Получит эти деньги отец погибшего бригадира.