В Ярославле начал работать сайт с полной программой Дня Победы

На портале размещена информация о всех мероприятиях, приуроченных к 9 Мая. скриншот с сайта 9мая76.рф

Начал работу портал, на котором размещена подробная информация о мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Некоторые акции уже стартовали, например, «Фронтовая бригада», другие начнутся в ближайшее время.

- В этом году ярославцев и гостей города ждут творческие и концертные программы, выставки, фестивали, экскурсии. 9 мая на Советской площади состоится торжественное шествие войск и силовых структур Ярославского гарнизона, а после развернется масштабная творческая программа, посвященная 78-летию празднования Дня Победы, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

На сайте можно узнать о культурных, образовательных и спортивных событиях праздника, а также мероприятиях, которые пройдут на главной площадке праздника – Советской площади. Подробности – здесь.