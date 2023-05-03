Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2023 11:30

В Угличском районе продлили отопительный сезон

Тепло в домах планировали отключить 4 мая, но передумали
Полина Вачнадзе
Администрация Угличского района приняла решение продлить отопительный сезон.

Администрация Угличского района приняла решение продлить отопительный сезон.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Администрация Угличского района приняла решение продлить отопительный сезон.

2 мая глава района Анатолий Курицын объявил об отключении тепла с 4 мая.

- Напоминаю, что отопление отключается, когда среднесуточная температура воздуха держится выше +8 градусов в течение пяти дней, и далее продолжает повышаться. Сразу же приступаем к подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов, - написал глава районной администрации на своей странице ВКонтакте.

Но от этих планов пришлось отказаться. Уже 3 мая в соцсетях появился другой пост.

- Сегодня принято решение о продлении отопительного сезона в связи с похолоданием, - сообщила администрация Угличского района.

В Ярославле отопление отключили 26 апреля.