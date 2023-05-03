В Ярославской области возобновят поиски мужчин, провалившихся под лед вместе с солистом группы Cream Soda

В Ярославской области возобновят поиски мужчин, провалившихся под лед. Фото: Прокуратура Ярославской области

4 мая в Ярославской области возобновят поиски Романа Свиргунова и Аристарха Ухтомского.

- Соответствующая задача поставлена ГБУ «Пожарно-спасательная служба» Ярославской области, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Несчастный случай на Волге в районе Диево-Городища произошел ночью 20 марта. Компания молодых людей, в том числе, лидер группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов и его младший брат Роман, отправились по льду на другой берег реки. На обратном пути лед треснул, пять человек оказались в ледяной воде. Валерию Дерман удалось вытащить почти сразу. Георгий Киселев зацепился за кромку льда и провел в ледяной воде около получаса, пока не приехали спасатели. Медики пытались откачать мужчину, но не получилось – он умер в машине скорой помощи.

Сразу же после этого произошла путаница. Видимо, из-за шокового состояния, друзья приняли Георгия Киселева за Аристарха Ухтомского. Но после официального опознания все встало на свои места.

Днем 20 марта из воды достали тело Дмитрия Свиргунова. На данный момент пропавшими без вести числятся его брат Роман Свиргунов и друг Аристарх Ухтомский.