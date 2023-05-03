Депутат муниципалитета просит отменить в Ярославле концерт известного музыканта

Депутат муниципалитета Любовь Сурова высказалась против проведения в Ярославле концерта Романа Худякова, более известного как Loqiemean. Выступление артиста должно пройти в конце мая.

- Все-таки не зря я обращала внимание правоохранительных органов на клуб «Китайский летчик Джао Да». Они снова организуют выступление антироссийского артиста – некого Loqiemeana (Романа Худякова, орудующего под этим псевдонимом). И угадайте что? Он тоже известен антироссийскими заявлениями в связи с СВО. Видимо, руководство клуба принципиально предоставляет площадку артистам с идеологически близкой им антироссийской позицией, - пишет Любовь Сурова в Telegram-канале.

Политик уточнила, что по поводу выступления артиста к ней обращаются не только ее избиратели, но и избиратели других депутатов, в том числе, областного уровня.

- Придется мне снова поднимать эти вопросы на всех уровнях. Потому что я не могу безучастно наблюдать,как мой город превращается в антироссийский притон, - поясняет свою позицию Любовь Сурова.

Ранее она требовала отменить в Ярославле концерт группы «Наив», который также должен пройти в клубе «Китайский летчик Джао Да». 7 апреля стало известно, что выступление не состоится. В концертном агентстве пояснили, что им пришло письмо-предупреждение из прокуратуры города.