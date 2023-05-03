Следователи устанавливают причины смерти подростка, пропавшего в Ярославле в апреле прошлого года

Причины смерти подростка устанавливаются. ФОТО: ЯрСпас

Ярославские следователи устанавливают причину смерти 16-летнего Алексея. Подросток пропал в конце апреля 2022 года: сказал матери, что пошел устраиваться на работу и исчез. И вот, спустя год поисков, тело юноши нашли. По словам источника КП-Ярославль, труп без внешних признаков насильственной смерти обнаружили на берегу Волги на территории нефтеперерабатывающей базы во Фрунзенском районе.

Еще в прошлом году по факту безвестного исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- В настоящее время следователями продолжается проведение необходимых следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.