В Рыбинске опубликовали программу Дня Победы

9 Мая в Рыбинске отметят патриотическими акциями. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в День Победы пройдет несколько крупных патриотических акций, сообщили в администрации города. Здесь пройдет «Бессмертный автополк», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», Рекорд Победы» и флешмоб «Вальс Победы».

С 10600 до 10:30 в Общественно-культурном центре можно будет посмотреть прямую трансляцию парада на Красной площади в Москве.

С 11:00 по Рыбинску начнут ездить фронтовые концертные бригады. Артисты поздравят ветеранов, проживающих в Переборах, центре города, Веретье, Заволжье-1 и Заволжье-2.

С 16:00 до 18:00 в Общественно-культурном центре пройдет показ фильма Николая Лебедева «Звезда».

- В 18:55 жителей Рыбинска приглашаем присоединиться к Всероссийской минуте молчания, которая пройдет у мемориального комплекса «Огонь Славы», - сказали в администрации города.

Из-за отмены шествия, «Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-режиме. На страницах в соцсетях рыбинцы могут выложить фотографии героев своей семьи с хештегом #нашБессмертныйполк. В День Победы авторы одной из акций предлагают заменить аватары личных страницы на портреты ветеранов.

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