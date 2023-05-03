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НовостиОбщество3 мая 2023 8:06

Волжский мост в Рыбинске закроют для проезда на семь ночей

Ограничения начнут действовать с полуночи 4 мая
Полина Вачнадзе
Волжский мост в Рыбинске вновь закроют для проезда транспорта.

Волжский мост в Рыбинске вновь закроют для проезда транспорта.

Фото: Администрация Рыбинска

Волжский мост в Рыбинске вновь закроют для проезда транспорта. Ограничения будут действовать с 4 по 10 мая с полуночи до 5 утра.

- Тротуар для пешеходов останется свободен. С 05:00 движение восстановят, - пояснили в администрации города.

Перекрытие полос необходимо для проведения демонтажных работ с левой стороны моста на четвертом пролете. Подрядчик будет использовать тяжелую технику, ее разместят на проезжей части.