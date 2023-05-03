В Ярославском районе при столкновении трех машин погиб водитель

2 мая на дороге Ярославль-Рыбинск в Ярославском районе произошла авария. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Около 23:00 2 мая на дороге Ярославль-Рыбинск в Ярославском районе произошла авария. Столкнулись три автомобиля: «Митсубиши», под управлением 45-летнего мужчины, «Рено Логан», за рулем которого сидел 34-летний водитель, и «Форд Фокус», управлял которым 23-летний молодой человек.

- В результате ДТП водитель «Рено Логан» погиб на месте аварии. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По словам очевидцев, двух женщин увезли на машинах реанимации.