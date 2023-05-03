В Ростовском районе полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить водителя на угнанной машине

Полицейским пришлось стрелять по колесам угнанной машины. Фото: УМВД по Ярославской области

В Ростовском районе полицейские задержали угонщика. Чтобы остановить машину, полицейским пришлось стрелять по колесам.

Автомобиль «Шевроле» был угнан у жителя Некоузского района. Полиция засекла иномарку на трассе М8 в Ростовском районе, но требования остановиться водитель проигнорировал.

Сотрудники ДПС через громкоговоритель не раз предупреждали мужчину о необходимости затормозить, а после сделали выстрел в воздух. Когда и это не помогло, пришлось открыть огонь по колесам.

- Транспортное средство получило механические повреждения, водитель задержан. В отношении него составлено семь административных материалов, в том числе, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за выезд на полосу встречного движения, за проезд на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Также возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.