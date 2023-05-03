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НовостиПроисшествия3 мая 2023 6:44

В Ростовском районе полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить водителя на угнанной машине

Полицейские стреляли по колесам
Полина Вачнадзе
Полицейским пришлось стрелять по колесам угнанной машины.

Полицейским пришлось стрелять по колесам угнанной машины.

Фото: УМВД по Ярославской области

В Ростовском районе полицейские задержали угонщика. Чтобы остановить машину, полицейским пришлось стрелять по колесам.

Автомобиль «Шевроле» был угнан у жителя Некоузского района. Полиция засекла иномарку на трассе М8 в Ростовском районе, но требования остановиться водитель проигнорировал.

Сотрудники ДПС через громкоговоритель не раз предупреждали мужчину о необходимости затормозить, а после сделали выстрел в воздух. Когда и это не помогло, пришлось открыть огонь по колесам.

- Транспортное средство получило механические повреждения, водитель задержан. В отношении него составлено семь административных материалов, в том числе, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за выезд на полосу встречного движения, за проезд на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Также возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.