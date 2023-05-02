В Ярославле нашли тела троих пропавших человек

Обстоятельства смерти ярославцев будут устанавливать следователи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 мая подтвердилась гибель троих человек, поиски которых были объявлены в Ярославле в феврале-марте этого года и апреле 2022-го. Найдены мертвыми 16-летний подросток, 29-летний мужчина и 78-летняя женщина.

16-летний Алексей Ч. ушел из дома во Фрунзенском районе Ярославля 27 апреля 2022 года. Его тело нашли на берегу водоема, обстоятельства смерти юноши сейчас устанавливают следователи. Назначены генетическая и судебно-медицинская экспертизы.

16-летний подросток пропал в конце апреля. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

Поиски 29-летнего Дмитрия А. велись в Ярославле и во Владимире с середины февраля. Нашли тело мужчины в заброшенном здании. 78-летняя Нина Н. пропала в конце марта. Женщину нашли мертвой во Фрунзенском районе.

Тело мужчины нашли в заброшенном здании. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

- Отряд скорбит вместе с родственниками погибших, - написали волонтеры "ЯрСпаса".