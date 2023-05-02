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НовостиОбщество2 мая 2023 15:16

В Ярославской области подсветят еще 29 зданий

Планируется осуществить это до 31 октября
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области подсветят еще 29 зданий

В Ярославской области подсветят еще 29 зданий

Фото: Правительство Ярославской области

В нашем регионе еще у 29 зданий сделают подсветку. Помимо 22 объектов, которые находятся в Ярославле, подсветят также семь зданий в области. Все работы планируется закончить до 31 октября.

- Будут подсвечены церковь Петра и Павла в Большом Селе, пожарная часть в Угличе, церковь Сретения Господня в Переславле, собор и колокольня Троицы Живоначальной и управление образования администрации Пошехонского района в Пошехонье и Дом культуры и Храм святителя Николая Чудотворца в Данилове, - рассказали в правительстве Ярославской области.