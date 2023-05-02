В Ярославле 10 мая начнется ремонт Юбилейного моста Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле 10 мая начнут ремонтировать эстакадную часть Юбилейного моста. Полностью его закрывать не будут, чтобы не создавать автомобильных заторов. Работы проведут на одной из полос движения.

- Сначала перекроют полосу, которая ближе к осевому барьерному ограждению, а ремонт на соседней полосе начнут после завершения работ на первой. Предстоит отфрезеровать изношенное покрытие, уложить защитный слой бетона, два слоя асфальта, отремонтировать деформационные швы и провести гидроизоляцию, - сообщили в правительстве Ярославской области.