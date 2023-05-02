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НовостиОбщество2 мая 2023 11:07

Самолет и Ростелеком вместо Новатэка и Сургутнефтегаза

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции обновили состав Топ-10 акций российских компаний, исключив НОВАТЭК и привилегированные акции Сургутнефтегаз. Их место заняли акции Самолета и Ростелекома

- Полагаем, что потенциал заметного ослабления рубля исчерпан. Курс может укрепиться после ослабления на 25% с декабря. На этом фоне мы сокращаем долю экспортеров в подборке и фиксируем прибыль по сильно выросшим бумагам Новатэка и привилегированным акциям Сургутнефтегаза», - отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

По результатам последней ребалансировки* Топ-10 акций России аналитики ВТБ Мои Инвестиции добавили в подборку акции Самолета на фоне весеннего роста продаж на рынке жилья и акции Ростелекома, который может показать опережающий рост при возобновлении публикации отчетности, а также в свете возможных сделок по приобретению активов.

* - ребалансировка Топ-10 акций РФ производится аналитиками ВТБ Мои Инвестиции не реже 1 раза в месяц

* - ребалансировка Топ-10 акций РФ производится аналитиками ВТБ Мои Инвестиции не реже 1 раза в месяц