Самолет и Ростелеком вместо Новатэка и Сургутнефтегаза

- Полагаем, что потенциал заметного ослабления рубля исчерпан. Курс может укрепиться после ослабления на 25% с декабря. На этом фоне мы сокращаем долю экспортеров в подборке и фиксируем прибыль по сильно выросшим бумагам Новатэка и привилегированным акциям Сургутнефтегаза», - отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

По результатам последней ребалансировки* Топ-10 акций России аналитики ВТБ Мои Инвестиции добавили в подборку акции Самолета на фоне весеннего роста продаж на рынке жилья и акции Ростелекома, который может показать опережающий рост при возобновлении публикации отчетности, а также в свете возможных сделок по приобретению активов.