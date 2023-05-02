В Ярославле отремонтируют подъезды к социальным объектам

В этом году в Ярославле отремонтируют 41 проезд к школам, детсадам и больницам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в Ярославле отремонтируют 41 проезд к объектам социальной сферы – школам, детским садам и больницам.

- На 17 участках, которые остались с прошлого года, работы уже начались. Еще по 16-и ведется подготовка к торгам, по восьми – устраняются замечания экспертизы, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

На ремонт подъездных путей к соцобъектам из областного бюджета выделено 240 миллионов рублей, из городского – 15 миллионов.

ФОТО: мэрия Ярославля

ФОТО: мэрия Ярославля

ФОТО: мэрия Ярославля

ФОТО: мэрия Ярославля

ФОТО: мэрия Ярославля

ФОТО: мэрия Ярославля