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НовостиОбщество2 мая 2023 12:22

В Ярославле отремонтируют подъезды к социальным объектам

В планах на 2023 год – ремонт 41 подъезда
Полина Вачнадзе
В этом году в Ярославле отремонтируют 41 проезд к школам, детсадам и больницам.

В этом году в Ярославле отремонтируют 41 проезд к школам, детсадам и больницам.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в Ярославле отремонтируют 41 проезд к объектам социальной сферы – школам, детским садам и больницам.

- На 17 участках, которые остались с прошлого года, работы уже начались. Еще по 16-и ведется подготовка к торгам, по восьми – устраняются замечания экспертизы, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

На ремонт подъездных путей к соцобъектам из областного бюджета выделено 240 миллионов рублей, из городского – 15 миллионов.

ФОТО: мэрия Ярославля

ФОТО: мэрия Ярославля

ФОТО: мэрия Ярославля

ФОТО: мэрия Ярославля

ФОТО: мэрия Ярославля

ФОТО: мэрия Ярославля

ФОТО: мэрия Ярославля

ФОТО: мэрия Ярославля

ФОТО: мэрия Ярославля

ФОТО: мэрия Ярославля

ФОТО: мэрия Ярославля

ФОТО: мэрия Ярославля

ФОТО: мэрия Ярославля

ФОТО: мэрия Ярославля