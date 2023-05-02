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НовостиОбщество2 мая 2023 11:59

В Ярославле будут раздавать «Георгиевские ленточки»

Рассказываем, где их можно получить
Полина Вачнадзе
В Ярославле "Георгиевские ленточки" будут раздавать с 5 по 8 мая.

В Ярославле "Георгиевские ленточки" будут раздавать с 5 по 8 мая.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ярославле накануне 9 Мая волонтеры будут раздавать «Георгиевские ленточки». Где их можно получить, рассказали в мэрии города.

5 мая с 15:00 до 17:00 и 6 мая с 13:00 до 15:00 ленточки раздадут на Волжской набережной, улице Кирова, в парке 30-летия Победы, сквере Машиностроителей, парке «Нефтяник», парке Судостроителей, парке «Рабочий сад».

7 мая с 13:00 до 15:00 «Георгиевские ленточки» можно будет получить в Демидовском сквере, Бутусовском парке, сквере на Чайковского, парке 30-летия Победы, сквере на Машиностроителей, парке «Нефтяник», парке Судостроителей, парке «Рабочий сад».

8 мая с 15:00 до 17:00 волонтеры с ленточками будут находиться у театра имени Федора Волкова, на проспекте Ленина, в Юбилейном парке, парке 30-летия Победы, сквере на Машиностроителей, парке «Нефтяник», парке Судостроителей, парке «Рабочий сад».