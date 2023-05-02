С улицы Кирова в Ярославле убрали ларьки с сувенирами

С Кирова убрали ларьки с сувенирами. ФОТО: страница Артема Цымбалова ВКонтакте

С улицы Кирова Ярославля убрали ларьки с сувенирной продукцией. Об этом на своей странице сообщил главный архитектор города Артем Цымбалов.

- Мало кто знает, сколько баталий за этим было проиграно. Все не зря, давно пора. Теперь фасады ничто не загораживает и не отнимает у капитальных зданий торговую функцию, - написал он.

О планах мэрии Ярославля очистить одну из главных улиц города от домиков с сувенирами стало известно в конце марта. Предприниматели обратились за помощью к уполномоченному по защите их прав в регионе. Доводов у обеих сторон было немало: бизнесмены настаивали на том, что торговля на других улицах Ярославля окажется для них нерентабельной, городские власти ссылались на Проект зон охраны объектов культурного наследия Ярославля. Улица Кирова входит в зону, охраняемую ЮНЕСКО, и размещать здесь торговые объекты свыше размера 3х3 нельзя.