Ярославское УФСБ пресекло попытку похитить 12 миллионов рублей при реализации нацпроекта

Подозреваемый по делу о хищении бюджетных денег находится под домашним арестом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональное УФСБ пресекло попытку похитить 12 миллионов бюджетных средств при реализации национального проекта. По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан директор рыбинской компании.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемый, а рамках реализации национального проекта «Экологи» по заключенному муниципальному контракту путем оформления фиктивной документации поставил подрядчику оборудование более низкого качества, чем предусмотрено проектной документацией. Тем саамы государству был причинен ущерб, превышающий 12 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Сейчас директор рыбинской компании находится под домашним арестом. Следствие продолжается.