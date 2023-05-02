Суринский путепровод в Ярославле начнут ремонтировать в июне

Ремонт Суринского путепровода планируют начать в июне. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле планируют начать ремонт Суринского путепровода. Об этом на общегородском совещании сообщил заместитель мэра города Николай Степанов.

- Мы запускаем аукцион на ремонт картами всего Суринского путепровода в тех местах, где в зимний период было выявлено ненормативное состояние. Надеюсь, в мае его проведем, и в июне выйдем большими дорожными картами и перекроем все дорожное покрытие, - пояснил Николай Степанов.

Сейчас Суринский путепровод пытаются привести в порядок путем инъекционного метода. Дорога в сторону Дзержинского района, сообщил заммэра, отремонтирована на 80%. В ближайшие дни начнется ремонт второй части полосы.