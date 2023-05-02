В Ярославле открылся 15-й Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета

В Ярославле стартовал Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В Ярославле вчера,1 мая, в 15-ый раз стартовал Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Концерты и спектакли пройдут в Ярославле - в филармонии и КЗЦ «Миллениум», а также в других городах области – Рыбинске, Переславле, Данилове, Пречистом, Некрасовском и Вятском.

Гала-концерт в Ярославской филармонии, который прошел 1 мая, был посвящен Моцарту. Артисты исполняли и его известные произведения, и те, которые мало знакомы слушателю. В программу вошли увертюра к опере «Волшебная флейта», два хора, Концерт №9 для фортепиано с оркестром, ария и дуэт, и Симфония №40 в эталонном исполнении австрийской пианистки Елизаветы Леонской, солистов оперной труппы Большого театра Анны Юркус и Ильи Кутюхина, Филармонической хоровой капеллы «Ярославия» и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением маэстро Башмета.

Закроется фестиваль 9 мая в зале «Миллениум» спектаклем «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» по роману Константина Симонова в постановке Полины Агуреевой.