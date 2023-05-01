В Тутаеве открылась грузопассажирская переправа. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

В Тутаеве сегодня, 1 мая, открылась грузопассажирская переправа. Два года, пока ее не было, автомобилям приходилось делать большой крюк и тратить на это много времени. Теперь там каждый час между берегами ходит теплоход-паром.

- Выделили средства, нашли организацию, которая будет осуществлять перевозки. Пока установлены временные дебаркадеры. Но к середине лета здесь появятся современные понтонные причалы. Направим на это более 80 миллионов рублей, - сказал глава региона Михаил Евраев.