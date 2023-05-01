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НовостиОбщество1 мая 2023 16:09

В Ярославской области закончились съемки сериала «Иван Васильевич не меняет профессию»

Они проходили в Ростове Великом
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области закончились съемки сериала «Иван Васильевич не меняет профессию»

В Ярославской области закончились съемки сериала «Иван Васильевич не меняет профессию»

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области закончились съемки веб-сериала «Иван Васильевич не меняет профессию». Они проходили в Ростове Великом. Премьера назначена на 1 мая. Ее специально приурочили к 50-летнему юбилею всем известного фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

- Создатели сериала решили переосмыслить легендарный фильм Леонида Гайдая. Сюжетом картины станет путешествие во времени, в прошлое попадает группа туристов, которые отбились от экскурсии. Сейчас идет постпродакшн. Создатели обещают уже в этом месяце выпустить официальный трейлер, - сообщили в правительстве Ярославскогй области.