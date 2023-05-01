В Ярославской области закончились съемки сериала «Иван Васильевич не меняет профессию»
Фото: Правительство Ярославской области
В Ярославской области закончились съемки веб-сериала «Иван Васильевич не меняет профессию». Они проходили в Ростове Великом. Премьера назначена на 1 мая. Ее специально приурочили к 50-летнему юбилею всем известного фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
- Создатели сериала решили переосмыслить легендарный фильм Леонида Гайдая. Сюжетом картины станет путешествие во времени, в прошлое попадает группа туристов, которые отбились от экскурсии. Сейчас идет постпродакшн. Создатели обещают уже в этом месяце выпустить официальный трейлер, - сообщили в правительстве Ярославскогй области.