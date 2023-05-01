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НовостиСпорт1 мая 2023 15:26

Ярославский «Шинник» покидает тренер команды по работе с вратарями Владимир Сычев

Об этом сообщили в футбольном клубе
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ярославский «Шинник» покидает тренер команды по работе с вратарями Владимир Сычев. ФОТО: группа ФК "Шинник" ВКонтакте

Ярославский «Шинник» покидает тренер команды по работе с вратарями Владимир Сычев. ФОТО: группа ФК "Шинник" ВКонтакте

Ярославский «Шинник» вслед за Вадимом Евсеевым покинул тренер команды по работе с вратарями Владимир Сычев. Об этом сообщили в футбольном клубе.

- Футбольный клуб «Шинник» и тренер команды по работе с вратарями Владимир Алексеевич Сычев достигли договоренности о прекращении срока действия контракта, - написали в официальном сообществе ФК «Шинник» ВКонтакте. - Благодарим Владимира Алексеевича за плодотворную работу с нашими стражами ворот и желаем успеха в дальнейшей тренерской деятельности!