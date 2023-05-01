В Ярославле пьяный водитель устроил ДТП на Которосльной набережной. ФОТО: группа "Свободный Ярославль 2:0" ВКонтакте

В Ярославле вчера, 30 апреля, вечером на Которосльной набережной произошло ДТП. Столкнулись легковушки «Сузуки» и «Шкода». Выяснилось, что 30-летний водитель «Сузуки» сел за руль в нетрезвом состоянии. К счастью, в аварии никто не пострадал. Сейчас автомобиль мужчины помещен на специализированную стоянку.

- Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по статье «За управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.