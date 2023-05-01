Губернатор Ярославской области поздравил местных жителей с праздником Весны и Труда

Михаил Евраев подчеркнул, что в регионе укрепляется социальная сфера. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

Губернатор Ярославской области сегодня, 1 мая, поздравил местных жителей с праздником Весны и Труда. Михаил Евраев подчеркнул, что в регионе укрепляется социальная сфера, в этом, несомненно, заслуга людей разных профессий и возрастов.

- Дорогие друзья, поздравляю с праздником Весны и Труда! Первомай объединяет поколения тружеников, которыми гордится регион. Наша область вносит свой вклад в развитие страны и является одним из мощных промышленных центров России, - сказал Михаил Евраев. - Мы гордимся нашими рабочими династиями, бережем наши профессиональные традиции, чтим наших ветеранов и верим в нашу молодежь. Отдельно благодарю жителей за поддержку участников СВО и их семьи. Спасибо волонтерам, общественникам, предпринимателям за крепкий тыл для наших ребят.