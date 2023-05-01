В Ярославле пенсионеры отдали мошенникам более 80 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Красноперекопского района Ярославля обратилась 60-летняя женщина. Она рассказала, что в соцсети со страницы подруги ей пришло сообщение о предложении пересчета пенсии. Для этого необходимо было сообщить реквизиты банковской карты, секретный код и код из смс. После этого у женщины сл счета списались 49 тысяч рублей. Когда местная жительница позвонила подруге, стало понятно, что страницу последней взломали и писали от ее лица.

Подобная ситуация произошла с 74-летней пенсионеркой во Фрунзенском районе. Женщина отдала мошенникам 40 700 рублей.

- По данным фактам следственными подразделениями возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.