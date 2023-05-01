В Ярославской области более 600 человек пострадали от клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославской области с начала теплого сезона более 600 человек обратились за медицинской помощью после укуса клеща. Насекомые стали особенно активны с третьей декады апреля.

В областном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что лучшей защитой является вакцинация. Помимо этого, необходимо обрабатывать одежду перед тем, как идти гулять в лес или парк. После, нужно обязательно убедиться в том, что вы не принесли клещей на себе домой.

- Обращаем внимание, что заразиться клещевым энцефалитом можно при употреблении в пищу некипяченого молока коз (чаще всего), овец, коров (реже) у которых в период массового нападения клещей вирус находится в молоке. Поэтому на территории Ярославской области необходимо употреблять этот продукт только после кипячения. Заразным является не только некипяченое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.