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НовостиПроисшествия1 мая 2023 7:26

В Ростовском районе фура сбила сотрудника дорожной службы

Мужчина помогал устранять последствия другого ДТП
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ростовском районе фура сбила сотрудника дорожной службы

В Ростовском районе фура сбила сотрудника дорожной службы

Фото: УМВД по Ярославской области

В Ростовском районе вчера, 30 апреля, на трассе М-8 примерно в 22:25 произошло ДТП.

Грузовик «Фредлайнер», за рулем которого был 38-летний водитель, сначала наехал на легковушку «Митсубиши», стоящую под фонарями и огражденную конусами после другой аварии.

Затем, грузовик сбил 45-летнего сотрудника дорожной службы, который помогал устранять последствия предыдущего ДТП. Мужчину отвезли в больницу.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства