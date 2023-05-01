В Ростовском районе фура сбила сотрудника дорожной службы Фото: УМВД по Ярославской области

В Ростовском районе вчера, 30 апреля, на трассе М-8 примерно в 22:25 произошло ДТП.

Грузовик «Фредлайнер», за рулем которого был 38-летний водитель, сначала наехал на легковушку «Митсубиши», стоящую под фонарями и огражденную конусами после другой аварии.

Затем, грузовик сбил 45-летнего сотрудника дорожной службы, который помогал устранять последствия предыдущего ДТП. Мужчину отвезли в больницу.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства