В Гаврилов-Ямском районе пенсионер украл велосипед и спрятал его в сарае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Гаврилов-Ямском районе 68-летний местный житель украл велосипед, который оставили без присмотра у магазина. Хозяйка транспорта обратилась в полицию и сообщила о похищении.

Сотрудники правоохранительных органов достаточно быстро установили подозреваемого. Пенсионер рассказал, что украденный велосипед спрятал в сарае и собирался им пользоваться сам. Ущерб составил шесть тысяч рублей.

- Полицией по Гаврилов-Ямскому району возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное изъято, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.