В Ярославле прошел международный фестиваль «Молодой балет Евразии» Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле прошел V международный фестиваль «Молодой балет Евразии». В нем участвовали творческие разновозрастные коллективы, а также отдельные исполнители хореографического жанра из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

- 29 апреля во время конкурсных просмотров выступили танцоры из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской области и Ярославля. Выступления участников оценили по следующим критериям: чистота и техничность исполнения, музыкальность и артистизм, целостность композиции и техническая сложность, - сообщили в мэрии Ярославля.

Закрылся фестиваль сегодня, 30 апреля, балетом «Спящая красавица». После него прошла церемония награждения.