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НовостиОбщество30 апреля 2023 15:40

В Ярославле на улице Труфанова ремонтируют проезд к поликлиникам и библиотеке

К 1 июня все работы планируют завершить
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле на улице Труфанова ремонтируют проезд к поликлиникам и библиотеке

В Ярославле на улице Труфанова ремонтируют проезд к поликлиникам и библиотеке

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на улице Труфанова ремонтируют участок от проезда от дома №21 до дома №17, корпус 2. Работы проходят рядом с детской поликлиникой №3, поликлиникой №2 и библиотекой № 8 имени К.Д. Бальмонта.

- Проезжая часть уже подготовлена к асфальтировке, которая начнется на следующей неделе. Подрядчик выполнил асфальтировку тротуаров. Ремонт проезда планируют завершить до 1 июня, - сообщили в мэрии Ярославля.