Житель Ярославля признан виновным в убийстве своего знакомого Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле 37-летний местный житель признан виновным в убийстве своего знакомого.

Перед трагедией мужчины выпивали. Немного позже между ними началась ссора на почве ревности, любовь к женщине оказалась сильнее дружбы. Злоумышленник схватился за нож и два раза ударил им обидчика в грудь.

- От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления. Благодаря слаженной работе следователя регионального следственного управления и сотрудников патрульно-постовой службы УМВД России по Ярославской области, злоумышленник был установлен и задержан в кратчайшие сроки, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - Подсудимый приговорен судом к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.