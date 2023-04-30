В Ярославле полиция устанавливает местонахождение 16-летнего подростка

Он ушел из дома 29 апреля Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле полиция Дзержинского района устанавливает местонахождение 16-летнего Александра Золотарева. Он ушел из дома вчера, 29 апреля, и до сих пор не вернулся.

Приметы подростка: на вид 15-16 лет, рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза.

Александр был одет в черную джинсовую куртку, черные джинсы, черную футболку и темно-зеленые ботинки.

- Если вы располагаете информацией, которая может помочь в установлении местонахождения Золотарева Александра, просим сообщить в дежурную часть ОМВД России по Дзержинскому городскому району по телефону: 8 (4852) 55-02-02 или 02 (с мобильного 102) или по телефону СУ СК России по Ярославской области 8-962-209-00-08, - сообщили в пресс-службе ведомства.