В Ярославском районе водитель, попавший в ДТП на окружной дороге, скончался в реанимации Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославском районе 29 апреля примерно в 16 часов на окружной дороге произошло ДТП. Столкнулись легковушка «Ссанг Йонг» и грузовик «Ивеко».

Вчера полиция сообщила, что водителя иномарки доставили в больницу. Но уже сегодня стало известно, что 52-летний мужчина скончался в отделении реанимации.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.