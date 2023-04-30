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НовостиПроисшествия30 апреля 2023 13:19

В Гаврилов-Ямском районе мужчина до смерти избил свою жену палкой для растопки печи

Злоумышленник получил восемь лет колонии
Анастасия ГОЛУБЕВА
Злоумышленник получил восемь лет колонии

Злоумышленник получил восемь лет колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области 47-летний житель Гаврилов-Ямского района признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Трагедия произошла в ноябре прошлого года в селе Ильинскоев-Урусово в частном доме. Мужчина начал ссориться со своей женой, после этого схватился за палку, которая была приготовлен для растопки печи. Ею, руками и ногами злоумышленник избивал женщину до того момента, пока она не потеряла сознание.

- В результате полученных травм женщина скончалась на месте. В судебном заседании подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном. Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.