В Ярославской области вторые сутки ищут 72-летнего мужчину

Приметы пропавшего. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославской области вторые сутки ищут 72-летнего Юрия Воронова. Мужчина ушел из СНТ Край озер деревни Шачебол Некрасовского района вчера, 29 апреля. С того момента родственники ничего не знают о его местонахождении.

Приметы пропавшего: на вид 72 года, рост 170 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы и зеленые глаза.

Юрий был одет в полосатую цветную рубашку с длинным рукавом, черные брюки и зеленые сланцы.

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человека, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - сообщили с поисково-спасательном отряде.